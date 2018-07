Nördlingen

Rollstuhlfahrerin verletzt: Polizei sucht Autofahrer

23.07.2018, 15:03 Uhr | dpa

Die Polizei in Schwaben sucht einen Autofahrer, der eine Rollstuhlfahrerin verletzt hat. Die 48-Jährige wollte am Montag in Nördlingen einen Zebrastreifen überqueren, als der Mann sie beim Abbiegen übersah und den Rollstuhl anfuhr. Dieser kippte um, die querschnittsgelähmte Frau fiel aus dem Rollstuhl und verletzte sich leicht am Knie. Der Autofahrer entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Sie sucht nun nach Zeugen, die das Fahrzeug beschreiben können.