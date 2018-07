Bremen

Bremer Flughafen: Vier Ryanair-Flüge gestrichen

23.07.2018, 15:25 Uhr | dpa

Angekündigte Streiks beim Billigflug-Anbieter Ryanair in Spanien, Portugal und Belgien dürften auch Verbindungen am Flughafen Bremen betreffen. Seitens der Fluggesellschaft gebe es zwar noch keine Information, sagte Airport-Sprecherin Andrea Hartmann auf Anfrage am Montag. Allerdings seien nach ihrer Kenntnis für Donnerstag vier Flüge abgesagt worden. Dabei handele es sich um einen Flug von Alicante (Spanien) nach Bremen und zurück. Gestrichen ist laut Flugplan auch der Flug Faro-Bremen-Faro (Portugal). Insgesamt bedient Ryanair von Bremen aus 20 Reiseziele.

Der Flug-Anbieter muss derzeit Streiks in vielen europäischen Ländern verkraften, da Gewerkschaften für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. In dieser Woche muss die Fluggesellschaft 600 Flüge in Belgien, Spanien und Portugal wegen Ausständen des Kabinenpersonals streichen. Welche Flughäfen betroffenen sind, teilte die Airline im Einzelnen nicht mit. Die rund 100 000 betroffenen Passagiere würden informiert, hieß es lediglich.