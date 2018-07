Welzow

Zaun auf Koppel durchtrennt: 25 Pferde hauen ab

23.07.2018, 16:49 Uhr | dpa

Unbekannte haben den Zaun einer Pferdekoppel in Südbrandenburg durchtrennt - 25 Pferde brachen aus. Die Täter kamen in der Nacht zum Montag zu der Koppel im Welzower Dorf Proschim (Spree-Neiße), wie die Polizei mitteilte. Die Pferde konnten demnach in den frühen Morgenstunden wieder eingefangen werden. Menschen oder die Tiere waren nicht gefährdet.