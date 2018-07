Potsdam

Bundespolizei warnt vor explosiven Ticketautomaten

23.07.2018, 17:12 Uhr | dpa

Die Bundespolizei warnt hessenweit vor manipulierten Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn, die mit einem explosiven Gasgemisch gefüllt worden sind. Unbekannte Täter hätten in den vergangenen Tagen mehrfach Automaten präpariert, um diese anschließend zu sprengen, teilten die Beamten in Koblenz am Montag mit. Von Automaten, bei denen die Sprengung nicht funktioniert hat, geht demnach eine besondere Gefahr aus. Fahrgäste sollten auf Klebestreifen achten, mit denen alle Schlitze, Spalten und Öffnungen der betroffenen Ticketautomaten zugeklebt worden seien, auch der Schlitz zum Münzeinwurf.

Das Gemisch halte sich in den Geräten und könne jederzeit explodieren. Wer einen manipulierten Automaten entdecke, solle sich in Sicherheit bringen und diesen bei der Bundespolizei oder unter der Polizei-Notrufnummer 110 melden. Es sei bereits zu Explosionen gekommen, sagte Bundespolizeisprecher Klaus Arend. Weitere Details nannte er nicht.