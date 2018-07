Lübeck

Til Schweiger im Strandkino: "Barfuss" in Travemünde

23.07.2018, 17:56 Uhr | dpa

Filmstar Til Schweiger (54) will in Travemünde den Startschuss zur Saison im Open-Air-Kino an der Nordermole geben. Im Gepäck hat der Schauspieler, Regisseur und Produzent etwas Altes und etwas Neues: Sein 13 Jahre alter Liebesfilm "Barfuss" mit Johanna Wokalek und ihm selbst in den Hauptrollen eröffnet das Filmfest unter dem Ostseehimmel am 15. August. Zuvor aber werde eine kleine Premiere gefeiert, wenn Schweiger einen 24-minütigen Ausschnitt aus seinem neuen Werk "Klassentreffen 1.0 - Die unglaubliche Reise der Silberrücken" präsentiere, teilten die Veranstalter am Montag mit. Die Komödie startet am 20. September.

Das Freilichtkino endet am 26. August. Bis dahin werden auch Gäste wie Musiker Jan "Monchi" Gorkow mit der Doku über seine Punkband Feine Sahne Fischfilet ("Wildes Herz"/20. August) und Filmemacher Detlev Buck mit "Asphaltgorillas" (25. August)erwartet. Die neue Produktion des Schleswig-Holsteiners kommt am 30. August in die Kinos. Insgesamt stehen zwölf Streifen auf dem Open-Air-Programm.