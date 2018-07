Dresden

Überlange U-Haft: Angeklagte werden freigelassen

23.07.2018, 18:26 Uhr | dpa

Aufgrund von Verfahrensverzögerungen am Dresdner Landgericht müssen vier wegen schwerer räuberischer Erpressung und Bildung einer kriminellen Vereinigung Angeklagte freigelassen werden. Das Oberlandesgericht (OLG) hat laut Mitteilung vom Montag am 20. Juli den Haftbefehl gegen einen Angeklagten aufgehoben und im Zuge der Gleichbehandlung das Landgericht auch die Haftbefehle gegen drei weitere Beschuldigte. Die 31 bis 49 Jahre alten Männer waren seit November 2016 in Untersuchungshaft. Das OLG reagierte damit auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom Juni, nachdem die Dauerüberlastung des zuständigen Gerichts keine überlange Untersuchungshaft rechtfertigt.

Das OLG hatte Ende März zunächst die Haftbeschwerde eines Angeklagten verworfen, das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung aufgehoben und die Sache zurückverwiesen (Az. 2 BvR 819/18). Das OLG folgte der Auffassung nun, dass die Fortdauer der U-Haft wegen des geltenden Beschleunigungsverbots in Haftsachen nicht mehr gerechtfertigt ist. Der Prozess gegen insgesamt fünf Angeklagte geht weiter. Die zuständige Kammer des Landgerichts verhandelt laut OLG derzeit vier Strafverfahren mit Angeklagten in U-Haft parallel.