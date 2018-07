Westoverledingen

Emsfähre in Papenburg angekommen: Probebetrieb im August

23.07.2018, 18:34 Uhr | dpa

Nach mehr als einem Jahr Wartezeit soll wahrscheinlich im August die Fährverbindung über die Ems bei Weener als Ersatz für die zerstörte Friesenbrücke ihren Betrieb aufnehmen. In der ersten Augusthälfte solle der Probebetrieb beginnen, sagte Eberhard Lüpkes von der Betreibergesellschaft am Montag. "Ich denke, dass wir nach wenigen Tagen, vielleicht einer Woche, dann schon die ersten Passagiere transportieren können." Vor dem Probebetrieb müssten aber noch die letzten notwendigen Genehmigungen erteilt und auch die Anlegestellen fertiggestellt und abgenommen werden. Das Schiff war am Montag in Papenburg angekommen.

Acht Personen und acht Fahrräder kann das kleine Schiff transportieren. Er rechne damit, dass eine Überfahrt über die Ems 15 Minuten dauern werde und das Aus- und Einsteigen der Fahrgäste jeweils 10 Minuten. "Das heißt, einmal Hin- und Her auf dem Fluss würde 50 Minuten dauern." Der Probebetrieb solle zeigen, ob diese Fahrtzeiten auch verkürzt werden können, gerade auch mit Blick auf größere zusammenhängende Personengruppen, die über die Ems wollen.

Die neue Fähre soll den Namen "Friesenfähre" bekommen - der Name wurde von Kindern des Kindergartens Holthusen vorgeschlagen, denen die Betreiber als Belohnung einen Besuch der örtlichen Eisdiele spendieren.

Die "Friesenfähre" soll die im Dezember 2015 bei einer Schiffskollision zerstörte Friesenbrücke bis zum Neubau in sechs Jahren so gut es geht ersetzen.

Seit der Zerstörung ist der Bahnverkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden in der Region unterbrochen. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen lange Umwege machen.