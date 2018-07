Südlohn

Motorradfahrer stirbt nach missglücktem Überholmanöver

23.07.2018, 19:59 Uhr | dpa

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem missglückten Überholmanöver im münsterländischen Südlohn gestorben. Der Mann sei am Montag in ein Auto gekracht, als er auf einer Bundesstraße an einem Lastwagen vorbei wollte, teilte die Polizei mit. Der vorausfahrende Wagen wollte demnach ebenfalls überholen - das Motorrad fuhr den Angaben zufolge mit hoher Geschwindigkeit auf das Auto auf. Der 32-Jährige stürzte und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort sei er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlegen. Der 37 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.