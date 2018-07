Berlin

Zusammenstoß in Marzahn: Motorrad- und Autofahrer verletzt

23.07.2018, 20:53 Uhr | dpa

Ein Motorrad- und ein Autofahrer sind am Montag beim Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge in Berlin-Marzahn verletzt worden. Der 31-Jährige auf dem Zweirad prallte am Vormittag im Kreuzungsbereich Blumberger Damm/Elisabethstraße mit dem von rechts aus der Elisabethstraße kommenden Wagen eines 79-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde der Zweiradfahrer über den Pkw auf die Fahrbahn geschleudert. Mit Verletzungen am Arm wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr barg den Autofahrer aus seinem Fahrzeug. Er kam mit Verletzungen am Rumpf ebenfalls in eine Klinik. Die 77 Jahre alte Ehefrau des Autofahrers zog sich Schnittverletzungen zu und wurde ambulant behandelt.