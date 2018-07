Schwarzach am Main

Frankens Imker haben viel Honig geerntet

24.07.2018, 06:13 Uhr | dpa

Die Bienen in Nordbayern haben heuer viel Honig produziert. "In Franken ist die Honigernte bisher sehr gut", sagte der Präsident des Deutschen Imkerbunds, Peter Maske, in Schwarzach am Main (Landkreis Kitzingen). Nicht nur die Obstblüte sei ein toller Erfolg. Die Insekten konnten auch viel Waldhonig einfliegen.

In Südbayern gebe es deutlich weniger zufriedene Imker als im Norden des Freistaats, sagte Maske: "In Oberbayern hat es viel mehr geregnet. Da ist die Ernte schlechter ausgefallen." Die Honigpreise werden sich laut Imkerbund nicht ändern. Sie liegen bei etwa fünf bis sechs Euro für ein 500-Gramm-Glas.