Bad Orb

18-Jährige prallt in Autobahnausfahrt gegen Schutzplanke

24.07.2018, 06:17 Uhr | dpa

Eine 18-jährige Autofahrerin ist auf der Autobahn 66 bei Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) gegen eine Leitplanke geprallt und schwer verletzt worden. Die junge Frau wurde am Montagabend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher in Offenbach am Dienstag sagte. Die 18-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen zu schnell in die Ausfahrt gefahren und dort mit der Schutzplanke kollidiert. Rund 180 Meter weiter sei ihr Fahrzeug im Graben zum Stehen gekommen. Die Ausfahrt war während der Bergungsarbeiten gesperrt, es kam jedoch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.