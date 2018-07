Schwerin

Ambulante Sterbebegleitung erhält Millionensumme von Kassen

24.07.2018, 06:20 Uhr | dpa

Eine ehrenamtliche Helferin hält in einem Hospiz die Hand einer Frau. Foto: Jan-Philipp Strobel/Archiv (Quelle: dpa)

Immer mehr Sterbende werden in Mecklenburg-Vorpommern von ehrenamtlichen Helfern der ambulanten Hospizdienste begleitet. Dies wird von den gesetzlichen Krankenkassen wegen der steigenden Fallzahlen immer stärker gefördert. In diesem Jahr erhielten die ambulanten Hospizdienste 1,37 Millionen Euro, wie die Kassen gemeinsam mitteilten. Sie übernähmen damit einen wesentlichen Teil der Personal- und Sachkosten für eine würdevolle Betreuung sterbender Menschen und der ihnen Nahestehenden. Auch die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Hospizbegleiter werde unterstützt.

Im vergangenen Jahr hatten die Hospizdienste im Nordosten den Angaben zufolge mit 633 Ehrenamtlern 935 Sterbende begleitet, überwiegend bei ihnen zu Hause oder in Pflegeheimen. Im Vergleich zu den Vorjahren sei ein stetiger Anstieg der Sterbebegleitungen und damit des Fördervolumens zu verzeichnen. Ziel der ambulanten Hospizarbeit ist es den Angaben zufolge, die Lebensqualität sterbender Menschen zu verbessern. Die Wünsche und Bedürfnisse der Sterbenden und ihrer Angehörigen stünden im Zentrum.

Die landesweit 22 ambulanten Hospizdienste in MV reichen dem ersten Landesbericht zur Hospiz- und Palliativversorgung zufolge nach europäischen Standards nicht aus. In dem Bericht heißt es: "Um den Soll-Wert zu erfüllen, werden 41 ambulante Hospizdienste in Mecklenburg-Vorpommern benötigt."