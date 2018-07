Drage

In Niedersachsen wachsen auch Nektarinen

24.07.2018, 06:24 Uhr | dpa

Steigende Temperaturen und moderne Anbaumethoden machen es möglich: Niedersachsens Obstbauern ernten zurzeit nicht nur Kirschen, sondern auch Aprikosen. Selbst Pfirsiche und Nektarinen wachsen im Alten Land, dem größten zusammenhängenden Obstbaugebiet Europas. In den vergangenen drei Jahrzehnten sei die Durchschnittstemperatur in der Region um fast zwei Grad gestiegen, sagte Matthias Görgens vom Obstbauzentrum in Jork. "Daher können wir heute andere Arten anbauen." Zwar handele es sich bei den Pfirsichbäumen im Alten Land noch um eine Anzahl im niedrigen vierstelligen Bereich. "Aber das können sicherlich mehr werden."

Laut der Baumobsterhebung 2017 gibt es in Niedersachsen 28 Betriebe, die Aprikosen oder Pfirsiche anbauen. Im Vergleich zu den Äpfeln sind die Südfrüchte echte Exoten: 522 landwirtschaftliche Betriebe bauen Äpfel an. Doch auch Apfelbauern werden sich auf Dauer umstellen müssen. Denn nicht allen Arten bekommt das veränderte Klima: Die Sorten Boskop und Holsteiner Cox zum Beispiel leiden bei Hitze sehr.