Verkehr

A40-Rheinbrücke erneut gesperrt: diesmal in Richtung Essen

24.07.2018, 06:28 Uhr | dpa

Die Brücke der Autobahn 40 über den Rhein bei Duisburg wird von diesem Mittwoch ab 10.00 Uhr an erneut für fünf Tage gesperrt - dieses Mal in Richtung Essen. Der Übergang zwischen der Fahrbahn und dem Brückenbauwerk muss saniert werden. Dafür wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Häfen bis zum kommenden Montag um 5.00 Uhr dicht gemacht. Der Landesbetrieb Straßen.NRW kündigte großräumige Umleitungen an. In der vergangenen Wochen war in Fahrtrichtung Niederlande gearbeitet worden.

Die Brückenübergänge sind nach Angaben von Straßen.NRW hohen Belastungen ausgesetzt, weil sie die unterschiedliche Ausdehnung der Brücke bei Wärme und Kälte ausgleichen müssen. Die Brücke stammt aus dem Jahr 1970. Damals war sie für 30 000 Fahrzeuge ausgelegt. Inzwischen werden aber rund 100 000 Fahrzeuge pro Werktag gezählt.

Wegen der hohen Belastung, vor allem durch 11 000 Lastwagen am Tag, ist die Brücke in einem so schlechten Zustand, dass sie durch einen rund 800 Meter langen Neubau ersetzt werden muss. Bis zu dessen Fertigstellung in acht Jahren muss die alte Brücke fortlaufend saniert werden.