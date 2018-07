Volkach

Volkacher entscheiden über Hotel in der Main-Schleife

24.07.2018, 06:47 Uhr | dpa

Zwischen der Wallfahrtskirche Maria im Weingarten und dem Main soll in Ufernähe ein Hotel entstehen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv (Quelle: dpa)

Die fränkische Weinberg-Region rund um die Volkacher Main-Schleife ist bei Urlaubern sehr beliebt. Dort gibt es pittoreske Weinorte und einen idyllischen Mainradweg. Ein Hotel direkt am Ufer des Flusses sucht man in Volkach (Landkreis Kitzingen) indes vergebens. Das könnte sich nun ändern - wenn die Bürger der 9000-Einwohner-Stadt am Sonntag (29.7.) entsprechend abstimmen.

Unweit der Volkacher Innenstadt plant eine Winzerfamilie aus dem Ort ein Design-Hotel auf Stelzen mit 55 Zimmern. Das etwa elf Meter hohe Haus soll bis 2021 an der Uferpromenade entstehen, direkt zwischen der Autobrücke über den Main und dem Campingplatz.

Dieses sogenannte Mainvorland will die Stadt seit mehr als zwei Jahren touristisch aufwerten und zum Naherholungsgebiet mit Wasserspielplatz machen. Zwei Anleger für Kreuzfahrtschiffe gibt es dort bereits. Im Moment wird der Bereich noch von Schotter, betonierten Flächen und ausgetretenen Wiesenwegen dominiert.

Gegen die Hotelpläne gibt es Widerstand. Ein Zusammenschluss aus Naturschützern und Bürgern hat sich für ein naturbelassenes Mainufer ohne Hotel stark gemacht und einen Bürgerentscheid auf den Weg gebracht. Über diesen - und ein gegenteiliges Ratsbegehren der Stadt zum gleichen Thema - entscheidet Volkach nun am Sonntag.

Am Ende zählt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Damit die Entscheidung der Mehrheit auch bindend ist, müssen sich mindestens 20 Prozent der Abstimmungsberechtigten im Sinne einer Seite aussprechen. Das heißt: Mindestens 1460 Volkacher müssen entweder für oder gegen den Hotelbau am Mainufer sein.

An mangelnder Beteiligung dürfte der Bürgerentscheid nicht scheitern. Mindestens 1700 der rund 7300 Abstimmungsberechtigten haben sich bereits Unterlagen zur Briefwahl zuschicken lassen. Am Sonntag können die Volkacher zwischen 8.00 und 18.00 Uhr in neun Wahllokalen ihre Stimme abgeben. Das Ergebnis soll gegen 20 Uhr vorliegen.