Hamburg

Spektakuläre Massenmauser der Brandgans im Wattenmeer

24.07.2018, 07:10 Uhr | dpa

Im Wattenmeer schwimmen zurzeit tausende flugunfähige Brandgänse (Tadorna tadorna). Die schwarz-braun-weißen Vögel kommen jeden Sommer aus ganz Europa, um sich im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer zu einer spektakulären Massenmauser zu treffen. Denn die Brandgans erneuert beim Mausern - also dem Wechseln der Federn - wie alle Entenvögel ihre Flugfedern nicht nach und nach, sondern wirft alle Schwungfedern auf einmal ab. Sie ist dann für zwei bis vier Wochen flugunfähig. "In dieser Zeit sind die Tiere besonders empfindlich und dürfen nicht gestört werden", sagte Wattenmeerexperte Hans-Ulrich Rösner von der Umweltstiftung "World Wide Fund For Nature" (WWF).