Kassel

Brände auf Feld und in Naturschutzgebiet

24.07.2018, 08:43 Uhr | dpa

Zu zwei Flächenbränden ist es am Montag in Hessen gekommen. Ausrücken mussten die Einsatzkräfte am Abend sowohl in Kassel als auch in Hochheim nahe Wiesbaden, wie die Feuerwehren mitteilten. Bei Hochheim standen demnach ein Auto und ein rund 500 Quadratmeter großes Feld in Flammen. Offenbar habe der heiße Auspuff des Fahrzeugs das trockene Feld in Brand gesetzt. In einem Naturschutzgebiet in Kassel musste die Feuerwehr auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern einen Brand löschen. Die Brandursache blieb hier zunächst unklar.

Wegen der andauernden Trockenheit warnt der Deutsche Wetterdienst für Hessen vor einer mittleren bis hohen Waldbrandgefahr. Dies gilt auch für offenes Gelände wie Felder, Äcker oder Wiesen.