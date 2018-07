Hamburg

Autofahrer fährt Fußgänger an und kracht dann in Hauswand

24.07.2018, 08:45 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat im Hamburger Stadtteil Wandsbek mit seinem Wagen zuerst einen Fußgänger angefahren und ist danach in eine Hausfassade gekracht. Der etwa 40 Jahre alte Mann habe am Dienstagmorgen vermutlich wegen eines Herzinfarkts die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit. Der 76 Jahre alte Fußgänger sei verletzt, aber ansprechbar gewesen und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Wegen des Unfalls kam es am Dienstagmorgen im Bereich Ahrensburger Straße zu Verkehrsbehinderungen.