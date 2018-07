Goslar

Bus streift Rettungshubschrauber

24.07.2018, 08:58 Uhr | dpa

Ein Bus hat einen Rettungshubschrauber auf dem Bahnhofsvorplatz in Goslar gestreift. Der Helikopter war dort wegen eines Notfalls in der Nähe gelandet, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Busfahrer habe gedacht, er käme an dem Hubschrauber vorbei. Doch dann stieß der Bus mit einem der Rotorblätter zusammen, die sich noch leicht bewegten. Medien hatten zuvor über den Unfall berichtet. Der Hubschrauber konnte nach dem Zusammenstoß am Montag zunächst nicht mehr abheben. Stundenlang stand er auf dem Bahnhofsvorplatz, bis ein Techniker ihn untersucht hatte. Am Montagabend gab dieser schließlich grünes Licht für den Abflug. Am Bus und am Hubschrauber entstanden nur leichte Schäden. Verletzte gab es nicht. "Das ist glimpflich ausgegangen", sagte der Polizeisprecher.