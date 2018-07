Magdeburg

15 000 Euro Schaden bei Laubenbrand

24.07.2018, 09:10 Uhr | dpa

In einer Kleingartenanlage in Magdeburg ist eine Laube bei einem Feuer zerstört worden. Der Schaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt, berichtete die Feuerwehr am Dienstag. Verletzt wurde laut Polizei am Montagabend niemand. Zur Brandursache wird noch ermittelt. Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen, hieß es.