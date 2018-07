Eckernförde

Leichenfund nach Feuer in Eckernförde

24.07.2018, 09:16 Uhr | dpa

Bei Löscharbeiten in Eckernförde hat die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag eine Leiche entdeckt. Das Feuer war gegen 3.25 Uhr an einem Bauwagen ausgebrochen, der auf einem Feld stand, teilte die Polizei am Morgen mit. Nachdem die Einsatzkräfte den Brand gelöscht hatten, fanden sie die Leiche im Inneren des Bauwagens. Die Ermittlungen zur Brandursache und Identität des Toten dauerten zunächst an.