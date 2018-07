Oyten

Fünfjähriger nach Autounfall gestorben

24.07.2018, 10:55 Uhr | dpa

Nach einem bei Oyten (Kreis Verden) ist ein fünfjähriger Junge im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das Kind war am Montag von einem 83 Jahre alten Autofahrer auf einer Kreisstraße erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Es starb wenige Stunden später in einer Klinik in Bremen. Die drei Kinder, die den Jungen begleiteten, wie auch der Autofahrer erlitten bei dem Unfall einen Schock. Sie konnten nach Polizeiangaben vom Dienstag noch nicht zu dem Unglück befragt werden.

Das Auto sei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft für eine Untersuchung beschlagnahmt worden. Ebenso solle mit Hilfe eines Gutachters der Unfallhergang und die Geschwindigkeit des Wagens rekonstruiert werden, teilte die Polizei mit. Auf der Straße gilt ein Limit von 70 Stundenkilometern.