Verwaltungsgemeinschaft Berka/Werra

Mähdrescher brennt bei Erntearbeiten

24.07.2018, 10:58 Uhr | dpa

Bei Erntearbeiten auf einem Feld bei Berka/Werra (Wartburgkreis) ist ein Mähdrescher in Brand geraten. Aus dem Fahrzeug schlugen am Montagabend plötzlich Flammen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte den Mähdrescher noch auf einen Feldweg fahren. Er habe so vermutlich ein Übergreifen des Feuers auf das Feld verhindert. 18 Feuerwehrleute aus zwei Orten löschten den Brand. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Der Mähdrescher wurde zur technischen Überprüfung auf einen Betriebshof gebracht. Die Schadenshöhe war zunächst offen.