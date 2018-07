Baiersbronn

Seniorin vermisst Pudel: Polizei veröffentlicht Foto

24.07.2018, 12:39 Uhr | dpa

Tierisches Fahndungsfoto: Weil eine Seniorin ihren Pudel vermisst, ist im Schwarzwald kurzerhand die Polizei aktiv geworden. Die Ordnungshüter veröffentlichten am Dienstag ein Foto von Pudel Timmi mit der Bitte um Hinweise. Dessen 82 Jahre altes Frauchen hatte den Hund mit den braunen Locken seit Samstag vergeblich gesucht und sich an die Polizei gewandt. Der sechs Jahre alte Timmi war erst zwei Tage vor seinem Verschwinden bei der Seniorin in Baiersbronn eingezogen. Er war demnach der Nachfolger für den kürzlich gestorbenen Hund der Frau. Einem Polizeisprecher zufolge kam Timmi trotz seines recht hohen Alters von einem Züchter. Zu seinem früheren Herrchen sei er aber wohl nicht zurückgelaufen. "Dort ist er zumindest nicht angekommen."