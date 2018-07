Erfurt

Weniger ausländische Abschlüsse anerkannt

24.07.2018, 14:17 Uhr | dpa

In Thüringen sind 359 ausländische Berufszeugnisse im vergangenen Jahr anerkannt worden. Im Jahr zuvor waren es 404 Zeugnisse und andere Qualifikationen, die zumindest in Teilen als gleichwertig zu deutschen Abschlüssen bewertet wurden. Das geht aus einer Mitteilung des Thüringer Landesamt für Statistik von Dienstag hervor.

Bei dem Großteil der Verfahren ging es um die Anerkennung von Qualifikationen in medizinischen Gesundheitsberufen. Die meisten der Zeugnisse wurden im europäischen Ausland oder in Asien ausgestellt.

Auch wenn Ausländer in anderen Ländern bereits in einem Beruf gearbeitet haben und von dort auch entsprechende Zeugnisse vorweisen können, bedeutet das nicht, dass sie auch in Deutschland gleich wieder den Beruf ausüben dürfen. Da viele Berufe in Deutschland speziell geschützt sind und die Arbeit darin nur mit bestimmten Qualifikationen erlaubt ist, müssen ausländische Abschlusszeugnisse und Qualifikationsnachweise häufig erst anerkannt werden. Kritiker sehen in den teils langwierigen Verfahren zur Anerkennung eine Hürde bei der Suche nach Fachkräften.