Regensburg

Jahn Regensburg verlängert Vertrag mit Vrenezi

24.07.2018, 15:43 Uhr | dpa

Der SSV Jahn Regensburg hat den Vertrag mit Offensivspieler Albion Vrenezi um eine weitere Saison bis zum Sommer 2021 verlängert. Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Vrenezi war zur vergangenen Saison von der U23 des FC Augsburg zum SSV Jahn gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit brachte es der 24-Jährige auf 15 Einsätze und gab dabei drei Vorlagen. "Ich möchte regelmäßig spielen und der Mannschaft mit Toren und Vorlagen beim Erreichen unseres Zieles - dem Klassenerhalt - helfen", sagte Vrenezi zu seinen Zielen. Die Oberpfälzer starten mit einem Heimspiel am 4. August gegen den FC Ingolstadt in die neue Zweitligasaison.