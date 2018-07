Magdeburg

Mutige Magdeburgerin Kandidatin für "XY-Preis"

24.07.2018, 15:48 Uhr | dpa

Eine 19-Jährige aus Magdeburg wird am Mittwoch (20.15 Uhr) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" als Kandidatin für den "XY-Preis 2018" vorgestellt. Die damals 17 Jahre alte Marie Deutsch habe im Mai 2016 die Vergewaltigung einer 14-Jährigen verhindert und die Polizei auf die Spur des Täters gebracht, teilte die produktionsbetreuende Agentur am Dienstag mit. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis für Zivilcourage wird am 30. Oktober in Berlin verliehen. Noch bis zum 20. September können Kandidaten für den Preis benannt werden - sie können nicht alle in den Sendungen vorgestellt werden.

Die Magdeburgerin hatte den Angaben zufolge bereits in der Straßenbahn einen Mann beobachtet, der ein auffälliges Interesse an der 14-Jährigen zeigte. Alle drei verließen die Straßenbahn an derselben Haltestelle. Kurz darauf hörte Deutsch Hilferufe und entdeckte den Beschuldigten, der sich an der 14-Jährigen vergehen wollte. Sie bat einen Taxifahrer um Hilfe, rief die Polizei und verfolgte den einschlägig vorbestraften Mann, den die Polizei wegen der genauen Angaben zum Standort der jungen Frau festnehmen konnte.