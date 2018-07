Frankfurt am Main

Bankräuber nach Überfall in Frankfurt auf der Flucht

24.07.2018, 17:01 Uhr | dpa

Mitten in der Frankfurter Innenstadt hat ein Bankräuber am Dienstag Bargeld erbeutet und konnte unerkannt fliehen. Der unmaskierte Mann betrat am Vormittag eine Bankfiliale in der Börsenstraße, wie die Polizei mitteilte. Auf einem Zettel habe er schriftlich mitgeteilt, bewaffnet zu sein und Geld gefordert. Dieses habe er von einem Angestellte bekommen. Zur Höhe der Beute gab es keine Angaben.

Der Räuber floh nach Polizeiangaben nach dem Überfall zu Fuß in Richtung Fressgass'. Die Polizeibeamten vermuten, dass er anschließend mit einem Taxi weitergefahren ist. Sie fahnden aktuell nach dem Mann und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.