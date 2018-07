Wangerooge

Von Inselbahn überrollt: Urlauberin weiter im Krankenhaus

24.07.2018, 17:01 Uhr | dpa

Die auf Wangerooge von der Inselbahn überrollte Urlauberin ist weiterhin im Krankenhaus. Zum genauen Zustand der 56-Jährigen aus Hessen machte die Polizei am Dienstag keine weiteren Angaben. Die Touristin war am Montagmorgen verunglückt. Sie wollte nach Angaben der Polizei den bereits rollenden Zug auf der ostfriesischen Insel noch erwischen.

Nach Angaben der Polizei vom Dienstag befand sich der Ehemann der Frau in dem Zug. Das Paar hatte auf der Insel Urlaub gemacht und wollte am Montagmorgen wieder nach Hause in den Hochtaunuskreis reisen. Bei dem Versuch, die Bahn noch zu erwischen, rutschte die Frau ab und fiel auf die Gleise. Die Bahn fuhr über ihre Beine. Ein Hubschrauber flog sie in ein Krankenhaus auf dem Festland.