Wespennestentfernung: Verbraucherzentrale warnt vor Abzocke

24.07.2018, 17:14 Uhr | dpa

Wer mit einem Wespennest am Haus zu kämpfen hat, sollte bei der Hilfesuche besonders aufpassen. In den vergangenen Tagen habe die Verbraucherzentrale Thüringen häufiger mit Fällen zu tun gehabt, in denen Handwerkernotdienste Wucherpreise verlangt hätten, nachdem Mitarbeiter Wespennester entfernt hatten. Das teilte die Verbraucherzentrale am Dienstag mit. In einem Fall habe eine Erfurterin sogar 800 Euro zahlen sollen - üblich seien in Thüringen aber zwischen 80 und 150 Euro für die Wespenbekämpfung, hieß es. "Solche Preise sind sittenwidrig", sagte die Juristin der Verbraucherzentrale, Rebecca Bergmann.

Bei der Suche nach Notdiensten gerade im Internet besteht laut Verbraucherzentrale die Gefahr, an dubiose Vermittlungsfirmen zu geraten - diese schickten dann kleinere Betriebe, die unter Umständen vor Ort horrende Summen für ihre Arbeit verlangen. Die Verbraucherschützer empfehlen unter anderem immer nur Anbieter zu beauftragen, die auch wirklich aus der Region sind und niemals sofort ohne Prüfung der Rechnung zu zahlen. Auch sollte stutzig machen, wenn ein Anbieter sich nicht um den Tierschutz kümmere, denn Wespen und Bienen dürften nur in bestimmten Fällen getötet werden.