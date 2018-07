Warendorf

Zug erfasst Auto an Bahnübergang: Fahrerin schwer verletzt

24.07.2018, 17:17 Uhr | dpa

Eine 36-Jährige ist mit ihrem Auto an einem Bahnübergang in Warendorf mit einem Regionalzug zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Die Frau war am Dienstag trotz des vor ihr stockenden Verkehrs auf die Gleise gefahren, wie die Polizei mitteilte. Dass sich die Schranke hinter ihr gesenkt habe, habe sie offenbar ebenso wenig bemerkt wie die herannahende Eurobahn. Der Zug leitete noch eine Notbremsung ein, konnte aber nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die Bahn erfasste das Auto und schob es sieben Meter weiter ins Gleisbett. Die schwer verletzte Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Fahrgäste im Zug wurden nicht verletzt. Die Eurobahn konnte nach der Unfallaufnahme in den nächsten Bahnhof fahren. Zuvor hatte "Die Glocke" berichtet.