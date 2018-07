Lutherstadt Wittenberg

Wittenberg ruft Bürger zum Gießen von Pflanzen auf

24.07.2018, 17:28 Uhr | dpa

In Wittenberg sollen Bürger die Mitarbeiter der Kommune beim Wässern von Bäumen, Sträuchern und Sommerblumen unterstützen. Einen entsprechenden Aufruf startete die Stadtverwaltung am Dienstag. "Die große Trockenheit und die besonders starke Hitze im Sommer 2018 macht nicht nur den Menschen zu schaffen, sondern auch den Pflanzen", hieß es in dem Appell. Selbst die mehr als 35 000 Liter Wasser, die täglich im Zwei-Schicht-System verteilt würden, reichten nicht aus, die Lage stabil zu halten. "Ich bitte darum die Bevölkerung, soweit es ihnen möglich ist, das Straßenbegleitgrün zu bewässern", so der parteilose Oberbürgermeister Torsten Zugehör.