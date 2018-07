Sontra

Segelflug-Pilot muss auf Feld notlanden

24.07.2018, 17:28 Uhr | dpa

Während seiner Notlandung konnte ein Segelflug-Pilot im nordhessischen Sontra noch einen Notruf absetzen. Der 33-Jährige aus Delmenhorst musste nach Thermikproblemen auf einem Feld landen, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Zuvor hatte der Pilot wegen Flugproblemen bereits den nahe liegenden Segelflugplatz in Sontra angeflogen. Der Mann wurde von der Feuerwehr aus dem Flieger geborgen, notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hatte der Pilot über Rückenschmerzen geklagt, war aber nicht lebensgefährlich verletzt.