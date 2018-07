Norderstedt

Hundstage heizen ein: Hamburg auf Rekordjagd?

24.07.2018, 17:32 Uhr | dpa

Das Sommerwetter heizt den Norddeutschen weiter ein. Für Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zwischen 31 Grad im Raum Flensburg und 35 Grad in Hamburg. An den schleswig-holsteinischen Küsten von Nord- und Ostsee soll es 26 Grad warm werden - bei böig auffrischendem Wind. Am Nachmittag und Abend seien "ganz vereinzelt" kurze Hitzegewitter nicht ausgeschlossen, berichtete der DWD.

In der Nacht zu Donnerstag sollen die Temperaturen auf 17 Grad im Raum Neumünster und um 20 Grad in Hamburg zurückgehen. Am Tag selbst sowie am Freitag werden ebenfalls mehr als 30 Grad erwartet.

Ob Temperaturrekorde geknackt werden, ist offen: Der bislang heißeste Tag in Hamburg seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war der 9. August 1992, als laut DWD 37,3 Grad gemessen wurden. Der bisher heißeste Tag in einem Juli war der 20. Juli 2006, das Jahr des "Sommermärchens" mit der Fußball-WM in Deutschland. An dem Tag wurden 36,9 Grad in der Hansestadt gemessen.

Die Hamburger Feuerwehr warnte wegen des fehlenden Regens vor einer hohen Brandgefahr auf Wiesen, an Böschungen und in Wäldern. Unter anderem sollten keine Zigarettenkippen achtlos weggeworfen oder Grasflächen und Feldwege mit Fahrzeugen befahren werden. Der Katalysator oder heiße Auspuff könne trockenes Gras entzünden. Außerdem sollte nur an dafür vorgesehenen Grillplätzen und -flächen gegrillt werden.

Die Stadt Norderstedt bat ihre Bürger, das Betriebsamt der Stadt bei der Bewässerung der mehr als 30 000 Bäume zu unterstützen. Vor allem neu gepflanzte Bäume sowie Grünflächen entlang der Straßen benötigten zusätzliche Bewässerung.