Nazza

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Traktor

24.07.2018, 18:28 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Traktor ist ein Motorradfahrer im Wartburgkreis ums Leben gekommen. Der Fahrer sei noch am Unfallort an seine schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Straße zwischen Falken und Nazza. Der genaue Unfallhergang sei noch nicht bekannt. Die Straße war für die Unfallaufnahme bis auf Weiteres gesperrt.