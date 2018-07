Garlstorf

A7 wegen Reparaturarbeiten in der Nacht gesperrt

24.07.2018, 18:54 Uhr | dpa

Um kürzlich entstandene Fahrbahnschäden zu reparieren, wird die Autobahn 7 zwischen Garlstorf und Egestorf in Richtung Hannover voll gesperrt. Geplant sind die Arbeiten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, teilte die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Dienstag mit. Die entgegengesetzte Fahrtrichtung nach Hamburg wird nicht gesperrt.

Derzeit laufen dort ohnehin Bauarbeiten: Die Fahrbahn auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Garlstorf und der Brücke, über die die Landesstraße 212 führt, wird erneuert. Durch die aktuelle Verkehrsführung seien die Schäden an der Fahrbahn in Richtung Hannover entstanden, hieß es. Sie müssten kurzfristig behoben werden.