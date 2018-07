Hamburg

Tennisprofis Molleker und Masur wollen ins Viertelfinale

25.07.2018, 01:35 Uhr | dpa

Bei den German Open in Hamburg stehen am Mittwoch die deutschen Nachwuchsprofis im Mittelpunkt. Zunächst trifft Qualifikant Daniel Masur im zweiten Spiel des Tages auf den an Nummer zwei gesetzten Argentinier Diego Schwartzman. Danach bekommt es der erst 17 Jahre alte Rudolf Molleker beim Tennis-Turnier am Rothenbaum im Achtelfinale mit dem Slowaken Jozef Kovalik zu tun. Für die beiden Deutschen wäre der Einzug ins Viertelfinale jeweils der größte Erfolg ihrer noch jungen Karriere.