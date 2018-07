Bremen

Prozessbeginn gegen 42-Jährigen wegen versuchten Totschlages

25.07.2018, 02:07 Uhr | dpa

Ein 42 Jahre alter Mann muss sich von heute an vor dem Landgericht Bremen wegen versuchten Totschlages verantworten. Er soll am 26. Januar dieses Jahres an einer Straßenbahnhaltestelle in Bremen einen Mann nach einem verbalen Streit mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt haben. Dem wehrlosen Geschädigten habe er danach mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt und dessen Kopf an den Haaren hochgezogen und mehrfach auf den Boden aufgeschlagen. Nur durch das Eingreifen von Zeugen soll er von seinem Opfer abgelassen haben. Der Angeklagte haben den Tod des Mannes zumindest billigend in Kauf genommen, heißt es in der Anklage.