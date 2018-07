Frankfurt am Main

SPD-Chefin Nahles besucht auf Sommerreise Hessen

25.07.2018, 02:48 Uhr | dpa

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles besucht heute auf ihrer Sommerreise Hessen. Zum Auftakt informiert sie sich in Frankfurt/Main bei der HABA-Digitalwerkstatt über Angebote für Kinder, die spielerisch den Einstieg in die digitale Welt vermittelt bekommen sollen. Zusammen mit der SPD-Landtagskandidatin Arijana Neumann diskutiert sie am Nachmittag mit einer Nachbarschaftsinitiative im Frankfurter Ostend. Die Gruppe wehrt sich seit Jahren dagegen, dass der Stadtteil schick und teuer wird.

Am Abend besucht Nahles mit dem Spitzenkandidaten der SPD bei der hessischen Landtagswahl, Thorsten Schäfer-Gümbel, das Training der Rollstuhlbasketballer des RSV Lahn-Dill. Die Nationalspieler des Teams bereiten sich derzeit auf die Rollstuhlbasketball-WM im August in Hamburg vor.