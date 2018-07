Berlin

Fast 150 Kilo Drogen gebunkert? Drei Angeklagte vor Gericht

25.07.2018, 03:26 Uhr | dpa

Sie sollen rund 150 Kilo Drogen in einer Garage in Berlin-Moabit gebunkert haben - dafür stehen drei Männer ab heute vor dem Landgericht. Zwei der Angeklagten sollen zudem illegal Waffen besessen haben. Die Männer, zwischen 38 und 49 Jahre alt, versteckten den Ermittlungen zufolge im Dezember 2017 in einer Garage rund 115 Kilogramm Marihuana, 13 Kilo Amphetamine und fast 20 Kilogramm Haschisch. Um bei ihren Drogengeschäften sicher zu sein, hielten sie ein Messer griffbereit. Die Anklage lautet auf unerlaubten bewaffneten Handel mit Betäubungsmitteln. Für den Prozess sind zwölf Verhandlungstage bis Anfang Oktober terminiert.