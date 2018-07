Hamburg

Hamburger Wasserverbrauch steuert 2018 auf Spitzenwert zu

25.07.2018, 07:34 Uhr | dpa

Angesichts des seit Mai sommerlichen Wetters steuert der Wasserverbrauch in diesem Jahr in Hamburg voraussichtlich auf einen Spitzenwert zu. Rund 71 Millionen Kubikmeter Trinkwasser wurden seit Jahresbeginn bis zum 22. Juli verbraucht, wie der Versorger Hamburg Wasser der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In den vergangenen neun Jahren schwankte die Wasserabgabe in dieser Zeitspanne zwischen 63,6 Millionen Kubikmetern im Jahr 2009 und knapp 68 Millionen Kubikmetern in den Jahren 2016 und 2017.

"Angst vor Wasserknappheit aufgrund der Hitze muss in Hamburg niemand haben. Die Abgabemengen bewegen sich absolut im Normalbereich", teilte eine Unternehmenssprecher zur aktuellen Entwicklung mit. Im Juni und bisher im Juli hat sich der Verbrauch unter den Top-Werten des Mai eingepegelt. Der Durchschnittsverbrauch war im Wonnemonat um rund 14 Prozent auf 375 000 Kubikmeter Trinkwasser gestiegen, weil tageweise bis zu 450 000 Kubikmeter Wasser verbraucht wurden. Solche Spitzenabgaben konnten ohne Einschränkungen bedient werden, hieß es.

"Wir sind derzeit trotz der Hitze und Trockenheit weit von den Spitzenabgaben aus dem Mai entfernt", teilte Hamburg Wasser mit. Weil viele Hamburger und Berufspendler aus dem Umland im Urlaub seien, gehe auch der Verbrauch runter. So wurden im Juni nur an vier Tagen mehr als 400 000 Kubikmeter Leitungswasser verbraucht, im laufenden Monat traf dies bisher auf den 4. Juli zu.