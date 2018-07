Niederaula

Nach Lkw-Unfall: Autobahn 7 bei Fulda gesperrt

25.07.2018, 07:38 Uhr | dpa

Nach einem Lastwagenunfall ist die Autobahn 7 bei Fulda am Mittwochmorgen wegen Bergungsarbeiten gesperrt worden. Betroffen sei die Strecke zwischen dem der Abfahrt Hünfeld-Schlitz und Niederaula in Fahrtrichtung Norden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der Verkehr wurde umgeleitet.

In Richtung Süden sei der linke Fahrstreifen gesperrt. Die Sperrung werde voraussichtlich noch am Morgen aufgehoben. Ein Sattelzug war wegen eines geplatzten Reifen umgestürzt, anschließend blockierte er Teile der Fahrbahn in Richtung Norden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.