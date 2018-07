Chemnitz

Handelskammern fehlen ehrenamtliche Prüfer

25.07.2018, 07:55 Uhr | dpa

Für die Prüfungen von Auszubildenden in Sachsen fehlen Ehrenamtliche. In Leipzig müssten bis Oktober 20 Prozent der Prüferstellen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) neu besetzt werden, teilte der Hauptgeschäftsführer mit. Grund dafür sei zum einen das Alter der Ehrenamtler. Zum anderen würden viele Unternehmen die Mitarbeiter nicht mehr für die Prüfungen freistellen.

Auch in Dresden ist die Suche nach Prüfern laut einem Sprecher der dortigen IHK ein "Dauerthema". Um Terminschwierigkeiten vorzubeugen, sucht die IHK in Chemnitz ebenfalls neue Ehrenamtler. Dort soll für alle Ausbildungsbereiche ein fester Prüferpool entstehen. So wäre bei Bedarf immer ein Prüfer verfügbar, erklärte die Geschäftsführerin.