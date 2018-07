Offenbach am Main

Hitze und Gewitter am Mittwoch

25.07.2018, 09:13 Uhr | dpa

Es bleibt heiß und sonnig an Rhein, Mosel und Saar: Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach sagte am Mittwochmorgen Höchsttemperaturen bis 36 Grad für Rheinland-Pfalz und das Saarland voraus. Ab Mittag kann es über dem Bergland zu einzelnen Schauern und Gewittern mit Starkregen kommen. Der DWD warnte vor Hagel und Sturmböen in Gewitternähe.

In der Nacht auf Mittwoch gab es wenig Abkühlung: Mit Werten um 20 Grad wie in Trier blieb es nach Angaben des DWD warm. In Saarbrücken lagen die Werte in der Nacht bei etwa 18 Grad. Die Nacht auf Donnerstag dürfte mit Werten zwischen 15 und 21 Grad ähnlich warm werden. Auch am Donnerstag dauert die Hitze an. Mit Höchsttemperaturen bis 38 Grad dürfte es der heißeste Tag der Woche werden.