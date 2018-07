Stuttgart

Betrugsmasche mit falschen Polizisten nimmt zu

25.07.2018, 09:15 Uhr | dpa

Immer mehr Betrüger geben sich im Südwesten als Polizisten aus, um Geld von Senioren zu erbeuten. Während es 2016 noch 225 Fälle waren, bei denen falsche Polizisten im Spiel waren, stieg die Zahl ein Jahr später rapide auf 1955 Fälle, wie das Innenministerium mitteilte. "Bei weit über 90 Prozent der Fälle bleibt es bei dem Versuch", sagte ein Sprecher. Trotz der geringen Erfolgschance erbeuteten falsche Polizisten laut Innenministerium im Jahr 2017 in Baden-Württemberg eine Summe von 5,3 Millionen Euro. Zahlen aus dem laufenden Jahr lagen noch nicht vor.

Allein in Stuttgart versuchten Kriminelle in der vergangenen Woche mindestens 45 Mal auf diese Weise, an Geld zu kommen, wie die Polizei mitteilte. Betrüger riefen ihre Opfer demnach an und erzählten ihnen, dass ihr Geld wegen krimineller Bankmitarbeiter nicht sicher sei. So brachten sie einen 86-Jährigen dazu, mehrere Zehntausend Euro vom Konto abzuheben. Da die Betrüger dem Senior danach weismachten, es handle sich um Falschgeld, händigte er ihnen das Geld aus.

In den anderen Fällen waren die Betrüger nicht erfolgreich. Die Polizei rät, sich nicht am Telefon unter Druck setzen zu lassen - auch nicht von angeblichen Polizisten.