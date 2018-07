Stuttgart

Bis zum Wochenende hochsommerlich: Donnerstag heißester Tag

25.07.2018, 09:27 Uhr | dpa

Im Südwesten bleibt es auch in den kommenden Tagen hochsommerlich warm. "Wir knacken verbreitet die 30-Grad-Marke in den nächsten Tagen", sagt Thomas Schuster, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart am Mittwoch. Bei nur wenigen Quellwolken sollen am heutigen Mittwoch bis zu 35 Grad erreicht werden - nur in den höheren Lagen von Schwarzwald und Alb soll es nicht ganz so heiß werden.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch war es im Südwesten warm. Eine tropische Nacht, wie andernorts in Deutschland, habe es im Südwesten aber nicht gegeben, sagte Schuster. Die Temperaturen pendelten in der Nacht zwischen 14 und 18 Grad. Laut DWD-Prognose soll das auch in den kommenden Nächten so bleiben.

Dafür wird es tagsüber umso wärmer. "Donnerstag wird voraussichtlich der heißeste Tag", sagte Schuster. Bei verbreitetem Sonnenschein könnte das Thermometer laut DWD an der Tauber oder im Mannheimer Raum dann bis zu 36 Grad erreichen. Die Waldbrandgefahr bleibt bei der Hitze unverändert hoch.