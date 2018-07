Berlin

Wegen Tötungsdelikts gesucht: Polizei stellt Verdächtige

31.07.2018, 12:05 Uhr | dpa

Polizisten haben in Fürstenwalde (Oder-Spree) einen in Lettland wegen vorsätzlicher Tötung gesuchten 22-Jährigen festgenommen. Nach dem lettischen Staatsbürger wurde mit europäischem Haftbefehl gefahndet, wie die Bundespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Der Mann wurde demnach bereits am Montag bei einer Polizeikontrolle aufgegriffen. In Lettland erwartet ihn den Angaben zufolge eine Haftstrafe von mehr als fünf Jahren.