Mörfelden-Walldorf

Autofahrerin wendet und stößt mit Bus zusammen

25.07.2018, 10:46 Uhr | dpa

Weil sie ihr Auto auf der Straße gewendet hat, ist eine Autofahrerin bei Mörfelden-Walldorf mit einem Bus zusammengestoßen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, übersah die 23 Jahre alte Frau am Dienstagabend den ihr folgenden Linienbus bei dem Wendemanöver zwischen dem Frankfurter Flughafen und der Stadt im Landkreis Groß-Gerau. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin verletzt, die Insassen des Busses blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Für die Bergungsarbeiten musste die Straße in beide Richtungen für etwa eine Stunde gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 30 000 Euro.