Wilsdruff

Drei Laster auf A4 bei Dresden kollidiert: Stau

25.07.2018, 10:48 Uhr | dpa

Im Berufsverkehr sind am Mittwoch drei Lastwagen auf der Autobahn Chemnitz-Dresden zusammengestoßen. Einer der Fahrer wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt und ins Krankenhaus geflogen. An der Unfallstelle kurz hinter der Raststätte Dresdner Tor fuhren noch zwei Autos in Trümmerteile. Die Autobahn in Richtung Dresden wurde gesperrt, der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern, wie ein Sprecher sagte. Weitere Angaben zu Unfallhergang und -folgen konnte er noch nicht machen.