Hamburg

Erneut Brand auf Reiterhof in Hamburg-Duvenstedt

25.07.2018, 10:48 Uhr | dpa

Im Stadtteil Hamburg-Duvenstadt hat zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ein Pferdestall gebrannt. Das Feuer brach in der Nacht zum Mittwoch in einer einzelnen Stallung auf einer Koppel aus, teilte die Feuerwehr mit. Die Flammen drohten auch das ausgetrocknete Gras auf der Koppel in Brand zu setzen. Die Feuerwehr konnte die Flammen aber vorher löschen. Erst in der Nacht zum Montag hatte es einen Brand in einem anderen Reiterhof in Hamburg-Duvenstedt gegeben. 18 Pferde wurden vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Die Ermittlungen zu den Brandursachen laufen.